Появился прогноз погоды в Украине на 16 июня: ожидаются грозы и шквальный ветер

Дарья Дурова Общество 22:21, 15.06.2020 Обновлено: 23:21, 15.06.2020

Погода в Украине во вторник, 16 июня, ожидается дождливой в большинстве областей, кроме Сумской, Харьковской и Луганской.

Максимальную температуру в 31 градус тепла прогнозируют на востоке, в остальных регионах будет прохладнее, до +28. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

В Киеве ожидается гроза, средняя температура днем от +26 до +28 градусов.

Киевская область
Прогноз средних температур и возможности осадков в Украине

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