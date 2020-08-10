Украину накроют грозы и жара: появился свежий прогноз погоды

Дарья Дурова Общество 23:18, 10.08.2020 Обновлено: 23:21, 10.08.2020

В Украине во вторник, 11 августа, ожидается сухая погода на востоке и юге, в остальных регионах пройдут дожди с грозами.

По данным Украинского гидрометцентра, днем в северных, западных и большинстве центральных областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью +13-18 градусов, днем +24-29.

В южной части и на Закарпатье ночью будет +16-21, днем +27-32 градуса.

Погода в Украине на 11 августа.
meteo.gov.ua

В Киеве ожидается дождь, в Киевской области – с грозами. Температура днем +26-28 градусов.

Погода в Киевской области.
meteo.gov.ua
Прогноз погоды.
meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Глумились, расстреливали, устраивали допросы, – водитель, вывозивший грузовик с пленными, об ужасе Иловайска

Бои за Иловайск вспыхнули 6 лет назад: как это было. Фото, видео

В Минске после задержания пропал российский пропагандист: его угрожали избить

В России резко ответили Зеленскому на заявление по выборам в Беларуси

Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"