Украину накроют грозы и жара: появился свежий прогноз погоды
В Украине во вторник, 11 августа, ожидается сухая погода на востоке и юге, в остальных регионах пройдут дожди с грозами.
По данным Украинского гидрометцентра, днем в северных, западных и большинстве центральных областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью +13-18 градусов, днем +24-29.
В южной части и на Закарпатье ночью будет +16-21, днем +27-32 градуса.
В Киеве ожидается дождь, в Киевской области – с грозами. Температура днем +26-28 градусов.
Как писал OBOZREVATEL:
В среду в Украину придет похолодание, заявила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу метеорологов, август в Украине будет более теплым, чем в предыдущие годы.