В Украине ожидаются дожди и заморозки: появился свежий прогноз погоды
В большинстве областей Украины погода в среду, 25 ноября, будет сухой. Дожди ожидаются местами на севере и востоке, а также в Киеве и Черкасской области.
Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, самые высокие показатели температуры днем будут наблюдаться в южных регионах, местами – на западе (от +6 до +9 градусов).
В центре ожидается от +4 до +6, в восточных областях прохладнее, от +3 до +5 градусов днем.
В то же время ночью самые низкие температуры прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской (от 0 до -2), а также во Львовской, Закарпатской и Сумской областях (от +1 до -1 градуса).
В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".