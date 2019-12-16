Пригреет до +15: появился детальный прогноз погоды в Украине на начало недели

В начале новой недели, с 16 декабря, в Украине сохранится теплая погода. До среды температура в большинстве областей страны будет постепенно повышаться.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. Понедельник, 16 декабря, ожидается без осадков.

Средняя температура ночью составит от +1 до +3 градусов. Днем ожидается +7...+12 на западе, +6...+9 в центре и +9...+12 на севере.

Погода в Украине: синоптики предупредили о потеплении mignews.com.ua

Наиболее прохладно (+5...+7 градусов) днем будет в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины.

meteo.gov.ua

Во вторник, 17 декабря, ночью будет в среднем от +3 до +5 градусов. На востоке страны облачно, в остальных регионах – переменная облачность.

Температура днем на западе и севере повыситься до +14, а в центре и на востоке до +10 градусов.

meteo.gov.ua

В среду, 18 декабря, прогнозируют сухую погоду. Ночью воздух прогреется в среднем до +3...+5 градусов.

Днем на западе будет +11...+14 (в Ивано-Франковской области до +15), на севере +8...+11 (в Крыму +12...+14) градусов. В центе и на востоке страны будет немного прохладнее – от +7 до +10 градусов.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за антициклона в Украине в ближайшее время установится теплая погода.

Ранее синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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