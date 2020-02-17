На Украину сунет масштабный циклон: синоптики дали прогноз на начало недели

Масштабный циклон Victoria, который надвигается на Европу, затронет и Украину.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталия Диденко. По ее прогнозу, в Украине ожидаются порывы юго-западного ветра, которые могут достигать штормовых.

"Циклон с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, временами ураганного ветра. Циклон такой масштабный, что его потасовку почувствуем [17 февраля] и мы, украинцы", – написала она.

Прогноз погоды Иллюстрация

Как передает пресс-служба ГосЧС, 16-17 февраля ночью ожидается от -3 до +2 градусов, в восточной части до -9 мороза.

Днем 17 февраля в среднем по Украине температура составит +5...+10 (в западных областях +9...+14). В Карпатах ночью -1...-6, днем ​​0...+5 градусов, местами порывы ветра 15-20 м/с.

18-19 февраля ночью -3...+3, днем +​​3...+9. В южной части страны до +13, в восточных областях +1...+6 градусов. В западных, днем ​​и в северных областях может пройти небольшой дождь.

20-21 февраля ночью ожидается -4...+2, днем +1...+8 градусов. В Карпатском регионе небольшой мокрый снег, а днем снег ​​с дождем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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