От +7 до -17: появился неоднозначный прогноз погоды в Украине

Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет сухой и морозной ночью, однако днем, кроме восточных регионов, показатель термометра покажет плюсовые отметки.

Ветер умеренный, юго-западный. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что прогнозируются резкие перепады температур.

По ее данным, ночью будет -5...-12 градусов. Однако на востоке, частично в Запорожской области и большинстве центральных (кроме Винницкой) ударит мороз в -10...-17 градусов.

Иллюстрация. Погода в Украине КП

Днем потеплеет до +1...+7, но на востоке, а также в Днепропетровской области прогнозируется не выше -1...-8 градусов.

"В Киеве воскресенье обещает быть без осадков, ночью еще подморозит, а уже днем ​​потеплеет до 0...+2 градусов", – написала Диденко.

Она добавила, что в понедельник "потепление раскрутится еще на несколько градусов... однако прискачет сильный ветер".

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

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