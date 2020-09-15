Синоптики рассказали о погоде в Украине перед резким похолоданием

Погода в Украине в среду, 16 сентября, будет солнечной и теплой во всех регионах.

При этом уже 18-19 сентября в стране ожидается резкое похолодание из-за вторжения арктического воздуха, сообщается на Facebook-странице Укргидрометцентра.

16 сентября во всех областях ожидается небольшая облачность, без осадков. На севере и востоке днем до +23...+27. На остальной территории +25...+29 (в Винницкой области +30) градусов.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

В течение 18-19 сентября в Украине в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до +2...+8, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до 3 градусов.

Днем ​​до +9...+15. В южной части и на Закарпатье ночью до +5...+10, днем ​​до +14...19 градусов.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра (15-20 м/с). Постепенное повышение температуры прогнозируется 23-25 ​​сентября.

Прогноз на 5 дней. meteo.gov.ua

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Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя месячная температура в Украине будет колебаться от +14 до +19 градусов. Месячное количество осадков в первый месяц осени ожидается на уровне 35-72 мм, что в пределах средних многолетних значений.