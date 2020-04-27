Погода в Украине во вторник, 28 апреля, улучшится – течение дня температура воздуха прогреется до +14..+18 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. В то же время, согласно ее прогнозу, в западных областях Украины воздух прогреется до +15..+20 градусов.

Вместе с тем, ночь еще побудет холодной – +2..+8 градусов, а на севере и северо-востоке возможны заморозки. Ветер юго-западный, 5-12 м/с. Осадки маловероятны.

Кроме того, 28 апреля над Черным морем будет находиться антициклон, который своим влиянием и сухой погодой достигнет и Украины.

В Киеве вторник будет умеренно теплым, до +17..+18 градусов, существенные осадки – вряд ли, ветер юго-западный, умеренный.

Погода в Украине sevkor.ru

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что циклон, который вызвал дожди в некоторых регионах Украины 26 апреля, продолжил движение на восток и таким образом постепенно тушит пожары.