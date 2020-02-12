Впервые за 130 лет: синоптик дал прогноз на аномальную весну-2020 в Украине

Весна-2020 в Украине может начаться с аномально высокой температуры и стать самой теплой для Киева согласно наблюдениям метеорологов в течение последних 130 лет.

О таком прогнозе в комментарии "УП" рассказала глава отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", – отметила она.

В Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891-го были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007, а также нынешняя зима 2019-2020.

Климатическая норма средней температуры для марта по Украине составляет 0,8 градуса тепла. При этом после теплых зим прошлых лет этот показатель составил +5,4, +6 и +1,4 градуса соответственно.

В Киеве самые теплые зимы за всю историю наблюдений были:

в 1989-1990 годах, март после этого показал тепло в +6,9 градуса (самый теплый с 1881 года в столице);

2006-2007, март – 6,3 градуса тепла (третий по теплу в рейтинге);

1988-1989, март – 5,2 градуса тепла (шестой в рейтинге самых теплых).

Климатическая норма для марта в Киеве составляет +0,7 градуса. Поскольку метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, можно ожидать нового рекорда.

Синоптик дал прогноз погоды на весну в Украине Телеграф

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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