Главная Новости
9 февраля • обновлено в 18:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Украину надвигается снежная буря: синоптик предупредила об ухудшении погоды

8.9т
Читать материал на украинском

Погода в Украине в понедельник, 10 февраля, будет относительно теплой (в среднем до +1...+8°), однако прогнозируется штормовой, местами ураганный, ветер и сильные осадки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что с началом недели в страну придет новая волна потепления.

До +8° днем ожидается на западе. В восточной части будет холоднее, 0...-5°. Ночью на востоке, в Запорожской и в Днепропетровской областях стоит ждать сильного мороза в -10...-18°.

Новости
Дожди и -17: появился прогноз погоды на начало недели по Украине

"В Украине 10 февраля ветер разгуляется не просто к сильному, а даже к очень сильному, до 15-25 м/с, а на западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже больше", – уточнила Диденко, напомнив об опасности лавин в горах.

"Атмосферный фронт с запада принесет в наши западные области, на Винничину и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны днем ​​ли вечером понедельника. В Карпатах – значительные осадки", – рассказала синоптик.

Прогноз погоды: Украину накроет ураганный ветер

Прогноз погоды: Украину накроет ураганный ветер

kanalukraina.tv

В Киеве ожидается очень сильный ветер. Вместе со штормовым юго-западным ветром, добавила Диденко, придет потепление, ночью "уже слабенький минус", а днем до +5°.

"Осадки: утром сухо, днем ​​увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег", – написала женщина.

На Украину надвигается снежная буря: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Скриншот

На Украину надвигается снежная буря: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

  • Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

  • Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Погода в Карпатах" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Погода в Карпатах Погода в Киеве Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
15
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги