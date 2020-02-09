На Украину надвигается снежная буря: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Погода в Украине в понедельник, 10 февраля, будет относительно теплой (в среднем до +1...+8°), однако прогнозируется штормовой, местами ураганный, ветер и сильные осадки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что с началом недели в страну придет новая волна потепления.

До +8° днем ожидается на западе. В восточной части будет холоднее, 0...-5°. Ночью на востоке, в Запорожской и в Днепропетровской областях стоит ждать сильного мороза в -10...-18°.

"В Украине 10 февраля ветер разгуляется не просто к сильному, а даже к очень сильному, до 15-25 м/с, а на западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже больше", – уточнила Диденко, напомнив об опасности лавин в горах.

"Атмосферный фронт с запада принесет в наши западные области, на Винничину и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны днем ​​ли вечером понедельника. В Карпатах – значительные осадки", – рассказала синоптик.

Прогноз погоды: Украину накроет ураганный ветер kanalukraina.tv

В Киеве ожидается очень сильный ветер. Вместе со штормовым юго-западным ветром, добавила Диденко, придет потепление, ночью "уже слабенький минус", а днем до +5°.

"Осадки: утром сухо, днем ​​увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег", – написала женщина.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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