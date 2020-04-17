Прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине: будет тепло

Ирина Кулинич Общество 06:17, 17.04.2020 Обновлено: 06:17, 17.04.2020

В Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплая и солнечная погода, даже ночью столбики термометров покажут от +4.

Такие данные появились на сайте Укргидрометцентра.

На западе Украины температура воздуха ночью составит +4…+9°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +15…+20 °С.

Прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине: будет тепло
goodfon.ru

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +4…+5°С, днем температура воздуха составит +9…+14°С.

Погода 17 апреля
Скриншот

В восточной части ночью ожидается до+6…+7 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +11…+17°С.

На юге страны ночью прогнозируется +9…+10 °С, днем воздух прогреется до+15…+20 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым сдвигам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.

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