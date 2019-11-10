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10 ноября • обновлено в 10:20
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Морозы на носу: синоптики уточнили прогноз погоды на ноябрь

1.1т Читать материал на украинском

В середине ноября украинцев ожидает настоящее похолодание. Но ближайшие дни минусовой температуры ожидать не стоит.

Как рассказала Фактам заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в выходные дни и на следующей неделе погода будет несвойственно теплой для ноября.

"Ночью ожидается от плюс 4−11 градусов. В облачный день температура достигнет плюс 8−11 градусов, на юге — до плюс 15. Если же выглянет солнце, то воздух прогреется и до плюс 12−17 градусов, а в южных областях и в Закарпатье и Прикарпатье — до плюс 20", — поясняет синоптик.

11 ноября небольшие дожди возможны в западных, северных и центральных областях. В остальное время — практически без осадков. Но по ночам и утром возможны туманы, они также могут скорректировать температурный фон.

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В воскресенье, 10 ноября, в западных областях, кроме Закарпатской, возможен сильный дождь. На западе скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду, на остальной части Украины — до 10 метров в секунду. Во Львовской и Волынской областях днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, на юге — до плюс 19 градусов, в Крыму по-прежнему ожидается плюс 20.

Морозы на носу: синоптики уточнили прогноз погоды на ноябрь

В понедельник, 11 ноября, на севере страны и в Винницкой области возможен небольшой дождь, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на западе местами температура воздуха не выше плюс 9, на юге — плюс 18.

Морозы на носу: синоптики уточнили прогноз погоды на ноябрь

По мнению народного синоптика Владимира Деркача, во второй декаде ноября в Украину придут морозы.

"Вторая декада ноября ожидается холодной, с ночными заморозками, и даже днем воздух не будет прогреваться. Возможны небольшие осадки, — рассказал Деркач. "В середине ноября может потеплеть на несколько дней, но после этого ожидаются ощутимые холода, и даже снег. Холодной будет и третья декада ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, иногда обильные. Температура воздуха будет минусовой".

Как сообщал OBOZREVATEL, маг ведической традиции Игорь Мехеда, комментируя новое пророчество о "конце света" 21 декабря, рассказал, что древние славяне придавали особое значение этому дню.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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