В Украину придут дожди с первых дней осени: опубликован прогноз погоды на начало недели

В Украине в понедельник, 31 августа, ожидается сухая погода, однако уже со вторника на западе страны начнутся дожди.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. В последний день лета, 31 августа, температура в Украине днем прогреется до +31...+33.

В Волынской и Львовской областях будет прохладнее, +25...+27, на юге страны немного жарче – до +35 градусов.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

Во вторник, 1 сентября, средняя температура снизится до +27...+29. На западе Украины прогнозируют грозы и дожди, температура днем +22...+25 градусов. На востоке и юге будет по-прежнему жарко.

Погода в первый день осени. meteo.gov.ua

В среду, 2 сентября, дожди в западных регионах будут продолжаться. Температура в целом будет держаться на уровне предыдущего дня.

Погода на второй день осени. meteo.gov.ua

Прогноз в Украине на пять дней. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине в первой половине сентября ожидается теплая погода, однако периодически возможны небольшие дожди.

По данным Gismeteo, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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