Погода в Украине в начале июня будет достаточно жаркой – в южных и северных регионах, а также в центре температура воздуха поднимется до +26...+29 градусов.

На востоке стоит ожидать до +28 градусов, а на западе 1-3 июня столбики термометров будут показывать до +30 градусов, передает "Апостроф".

Однако уже 3-4 июня температура воздуха начнет падать практически во всех регионах Украины. Так, в центре и на севере страны в эти дни синоптики прогнозируют +20 градусов тепла, на юге – +23...+25 градусов, на западе +23 тепла, в южных областях – +21...+24 градуса.

Такие показатели температур будут держаться практически всю первую декаду июня, но на севере и в центре с 5 июня ожидается даже похолодание до +13...+15 градусов.

Кроме того, в первые дни лета ожидается много осадков – на юге с 1 по 10 июня будет только три сухих дня, на западе, востоке и севере в первую декаду июня ожидается пять дождливых дней.

Относительно сухо в дебюте лета будет только в центральной части Украины: всего три дождливых дня в первой декаде июня, однако все остальные дни хоть и пройдут без осадков, но будут облачными.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур. Несмотря на похожие расчеты, мнения все же разделились.