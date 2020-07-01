В Украине прогнозируют жару до +33° и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в четверг
Синоптики рассказали, какой будет погода.
Погода в Украине в четверг, 2 июля, ожидается без осадков в большинстве регионов, кроме западных – там синоптики прогнозируют грозы.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. На западе также будет немного прохладнее, чем на остальной территории, – от +26 до +29, а на Волыни – от +25 до +27.
В центре ожидается от + 29 до + 32, на севере и востоке – до +32, на юге – до +33 градусов.
Погода в Украине на четверг. meteo.gov.ua
В Киеве без осадков, переменная облачность. Средняя температура днем +30...+32 градуса.
Погода в Киевской области. meteo.gov.ua
Прогноз погоды. meteo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
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