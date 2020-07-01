В Украине прогнозируют жару до +33° и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в четверг

Погода в Украине в четверг, 2 июля, ожидается без осадков в большинстве регионов, кроме западных – там синоптики прогнозируют грозы.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. На западе также будет немного прохладнее, чем на остальной территории, – от +26 до +29, а на Волыни – от +25 до +27.

В центре ожидается от + 29 до + 32, на севере и востоке – до +32, на юге – до +33 градусов.

Погода в Украине на четверг. meteo.gov.ua

В Киеве без осадков, переменная облачность. Средняя температура днем +30...+32 градуса.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL: