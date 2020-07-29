Прогноз погоды на август: Украину накроет три пика аномальной жары
Погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.
Об этом сообщает "Сегодня". Отмечается, что перед тем, с 1 по 3 августа почти по всей Украине пройдут дожди, местами даже ливни, выпадет до 10 мм осадков.
Первого в этом месяце пика жары – днем до +35 градусов в тени, а на юге до +37, Украина достигнет до 10 августа. Такая жара продержится всего пару дней, потом станет прохладнее – днем +30 в тени, лишь на севере и западе страны +26..+ 28 градусов.
Второй пик 35-градусной жары придется на Яблочный Спас (19 августа) и день-два до него и после него – зависит от региона. Традиционно в это время из-за жары особенно активны дневные насекомые: мухи, слепни, оводы. Сразу после Спаса нас ждет три дня дождей и снижения температуры – до чуть выше 20 градусов. Но 24 августа – в День Независимости Украины, погода обещает быть ясной и комфортной.
Третий пик жары страну накроет до конца августа, но он будет не таким жестким, как два предыдущих: днем всего около +30..+32, сухо. Поэтому последние дни последнего в этом году летнего месяца будут погожие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный синоптик Владимир Деркач заявил, что июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими, однако времами высокие температуры будут прерываться волнами холода.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе, температурный максимум составит +33 градуса.
Также, по словам Горбаня, ожидается минимальное количество осадков в первой половине месяца.
Последняя неделя июля в Украине будет погодно неустойчивой и дождливой. При этом начало августа синоптики обещают теплым.