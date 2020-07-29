Прогноз погоды на август: Украину накроет три пика аномальной жары

Погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.

Об этом сообщает "Сегодня". Отмечается, что перед тем, с 1 по 3 августа почти по всей Украине пройдут дожди, местами даже ливни, выпадет до 10 мм осадков.

Первого в этом месяце пика жары – днем до +35 градусов в тени, а на юге до +37, Украина достигнет до 10 августа. Такая жара продержится всего пару дней, потом станет прохладнее – днем +30 в тени, лишь на севере и западе страны +26..+ 28 градусов.

Второй пик 35-градусной жары придется на Яблочный Спас (19 августа) и день-два до него и после него – зависит от региона. Традиционно в это время из-за жары особенно активны дневные насекомые: мухи, слепни, оводы. Сразу после Спаса нас ждет три дня дождей и снижения температуры – до чуть выше 20 градусов. Но 24 августа – в День Независимости Украины, погода обещает быть ясной и комфортной.

Третий пик жары страну накроет до конца августа, но он будет не таким жестким, как два предыдущих: днем всего около +30..+32, сухо. Поэтому последние дни последнего в этом году летнего месяца будут погожие.

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