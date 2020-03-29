В апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

Такой прогноз озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух в комментарии "Сегодня".

По ее расчетам, в течение всего апреля будет умеренно теплая погода с небольшими колебаниями температуры, в среднем ожидается +10-12 градусов. Также она обратила внимание на главную проблему этой весны – отсутствие достаточного количества влаги, добавив, что климат меняется во всем мире.

Прогноз погоды на апрель-май в Украине: придет сильная засуха

"Апрельская норма осадков должна выпасть, и это хорошо, так как у нас за осень, зиму и март имеется существенный дефицит осадков. На многих реках в этом году не будет половодья – и это при том, что у нас весной всегда разлив, вода стоит на полях. Но ситуация остается тревожной, так как в мае расчеты показывают сильную засуху", – пояснила Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram