Украину накроет похолодание и грозы: появился прогноз погоды на 8 сентября

Дарья Дурова Общество 20:14, 7.09.2020 Обновлено: 20:41, 7.09.2020

В Украине во вторник, 8 сентября, ухудшится погода – на западе прогнозируют похолодание, а в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, это связано с тем, что атмосферный фронт переместится из западных регионов в восточном направлении.

Атмосферный фронт над Украиной 7 сентября.
Facebook / Наталья Диденко

Температура на западе днем ожидается на уровне +18...+22 (на Закарпатье +22...+24 градусов). На юге и востоке будет +26...+29, на остальной территории +20...+25 градусов.

Погода в Украине.
meteo.gov.ua

В Киеве и области воздух днем прогреется до +20...+22 градусов. По данным Укргидрометцентра, осадков не предвидится, однако Диденко сообщила о возможном дожде ночью и утром.

Погода в Киевской области.
meteo.gov.ua.
Прогноз погоды на 5 дней.
meteo.gov.ua
Скриншот.
Карта средних температур.
Facebook / Наталья Диденко

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя месячная температура в Украине будет колебаться от +14 до +19 градусов. Месячное количество осадков в первый месяц осени ожидается на уровне 35-72 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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