Украину накроют дожди с грозами: появился свежий прогноз погоды

Грозовые дожди в четверг, 4 июня, пройдут в большинстве областей Украины, кроме восточных и части южных регионов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, кроме того, при грозах возможен локальный град.

На востоке Украины и в южной части осадков не предвидится, кроме Одесской области – там в четверг есть вероятность дождей.

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Температура воздуха повысится, днем ожидается +17..+22 градуса, ночью +5..+10 градусов, на юге до +13 градусов.

В Киеве 4-го июня пройдут дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град. Ближайшей ночью в столице +8..+10 градусов, днем потеплеет до +18..+20 градусов.

В то же время синоптик отметила, что до конца недели потепление в Украине усилится, столбики термометров будут достигать +20..+28 градусов, а в выходные на юге, востоке и в Днепропетровской области местами до +30 градусов.

Погода в Украине 4 июня Наталья Диденко / Facebook

Погода в Украине 4 июня Наталья Диденко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, ощутимое потепление начнется в Украине с 5 июня. В целом средняя температура в первый месяц лета ожидается на уровне +18...+22 градуса. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы.

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