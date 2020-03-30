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30 марта • обновлено в 13:01
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Прогноз погоды на 31 марта: в Украину идет похолодание

1.2т
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Погода завтра, 31 марта, существенно ухудшится. В частности, следует ожидать значительного снижения температуры воздуха.

Об этом написала в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферный фронт постепенно движется в восточном направлении.

Диденко отметила, что по состоянию на 30 марта, в Харькове и Одессе температура поднялась до +15 градусов, в Киеве солнечно, а во Львове – снег и морозы. Однако, уже на следующий день холод усилится.

В Украину идет резкое похолодание: появился прогноз погоды на последний день марта

Pixabay

Отметим, что ранее синоптик анонсировала прохладную погоду в Украине. По ее словам, снег и похолодание идут в Украину из Польши. В частности, 31 марта его можно ожидать в западных и местами в северных областях Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ДСНС и НАН Украины.

В то же время, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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