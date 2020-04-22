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22 апреля • обновлено в 06:54
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Погода в Украине заметно испортится: появился свежий прогноз

1.6т
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В среду, 22 апреля, в Украине похолодает и небо по всей стране затянет тучами.

Погода испортится во всех регионах. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Температурный максимум составит +13, а минимум +3.

По данным синоптиков, 22 апреля на западе страны будет облачно с прояснениями и до +13 днем. Ночью температура опустится до 3 градусов тепла.

Погода в Украине заметно испортится: появился свежий прогноз

pixabay.com

В Житомирской и Винницкой областях будет немного прохладнее – днем максимум составит +12. Аналогичная погода будет наблюдаться в центре – в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – и на севере.

На востоке Украины будет еще холоднее. Днем в Донецкой, Луганской, Харьковской, и Днепропетровской областях будет +11, ночью столбики термометров покажут +3...+5.

На юге будет теплее всего. Днем температура будет колебаться от +11 до +13. Ночью – также +3...+5.

Погода в Украине 22 апреля

Погода в Украине 22 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог сказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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