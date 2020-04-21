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21 апреля • обновлено в 14:08
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Прогноз погоды на 22 апреля: ожидаются ночные заморозки и ветер

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Погода в Украине завтра, 22 апреля, существенно не изменится – останутся порывистые ветры с северным и северо-западным направлениями.

Об этом в своем канале в Telegram сообщила народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура ночью опустится до +2..+5 градусов с локальными заморозками.

Днем воздух успеет прогреться лишь до +10..+14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +14..+17 градусов.

Ночные заморозки и ветер: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В среду Украину коснется атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке.

"Но осадки предполагаются настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности.

Юг Украины каких-либо существенных осадков, даже облачности какой-то серьезной, избежит – будет солнечно", – сказано в сообщении.

Погода в Украине

Погода в Украине

Gismeteo

В Киеве температура ночью составит +2..+5 градусов, в окрестностях заморозки 0..+2 градуса, днем в среду ожидается +11..+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый.

В то же время, Диденко обнадежила, что во второй половине недели в столице потеплеет до +15..+19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
погода
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v valerii
v valerii
У нас в северном казахстане и в Омске,сегодня21апреля,жара +26,уже три дня стоит.Вот вам и Сибирь!
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