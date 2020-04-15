Украину накроет дождями: синоптик дала прогноз погоды на завтра по Украине

Погода в четверг, 16 апреля, улучшится по сравнению с прошлыми днями, температура воздуха возрастет. Вместе с тем, в некоторых регионах Украины пройдут дожди.

По словам синоптика Натальи Диденко, причина такой погоды – территорию Украины покинул атмосферный фронт, который принес сюда не очень ожидаемый снег и дождь. Поэтому 16 апреля в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление.

Столбики термометров поднимутся до +12..+ 18 градусов, а местами и до +20 градусов. Однако ночь останется прохладной – от 1 до 6 градусов тепла, местами есть вероятность небольших заморозков.

Кроме того, 16 апреля в Украине также ожидается сильный юго-западный ветер.

Прогноз погоды по Украине на 16 апреля politeka.net

В Киеве завтра можно будет наблюдать сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем повысится до +16..+18 градусов. А в течение дня будет преобладать сухая погода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым оползням воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.

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