Почну прогноз погоди із почуття заздрості до тих, хто, молодець, вибрався сьогодні на вулиці і має можливість торкатися носом оцих пречудових +5+9 градусів, мружитися від сонця і нюхати прекрасне вегето-судинне березневе повітря.

Бо я зайнялася ревізією гардеробу і про це колись знімуть фільм жахів чи фентезі.

Я щороку не розумію, як оце все, що зараз зайняло спальню аж до стелі, розійшлося практично усією квартирою аж до вхідних дверей, може вміщуватися на полицях і вішаках гардеробної однієї кімнати?..

Але повертаємося до погоди.

Тим паче, що про неї нарешті можна говорити мило і радісно.

Понеділок буде в більшості областей України завдяки антициклону на ім’я Йост сонячним, із сухим повітрям. Сонце дозволить прогріти повітря вже до оптимістичних 4-9 градусів тепла. А де більше припече, то й вище. Найближча ніч ще може підморожувати, тому вранці на роботу йдіть обережніше, ще слизько.

Про обережність. Лід на річках та ставках стає тоншим і тоншим, тому рибалкам краще вже триматися на березі.

Новости Морози в Україні ще протримаються

Понеділок отримає і трохи опадів.

Це вже буде дощ. Циклон з півдня Європи на ім’я Карола підсуне ближче до нас атмосферні фронти. І фронти принесуть дощі завтра на Одещину, Миколаївщину, Вінниччину і дотягнуть до Кропивницького.

У Києві завтра буде без опадів, вночі трохи підмерзне, а вдень очікується +7+8 градусів!

Ще не сильно роздягайтесь, бо тепло лише почало набирати оберти, але темні окуляри вже можна оселити у сумці.

І візьміть ніж та виделку, починаємо їсти чудовий вітамін Д)