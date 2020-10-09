Прогноз НАН: больных COVID-19 будет более 6000 в сутки, больше всего – на Харьковщине

Пандемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты и в течении недели к 16 октября среднее количество новых инфицированных в сутки составит 6051 случай, а число смертей – 90.

Об этом говорится в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Доля летальных случаев среди новых больных COVID-19 остается на уровне около 2 процентов, демонстрируя медленное снижение. Также незначительно снижается доля инфицированных, которые нуждаются в госпитализации. Сейчас она составляет 16 процентов.

Регионами с наибольшей ожидаемой количеством инфицированных являются Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Одесская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая области и город Киев.

Наибольшее ожидаемое количество заболевших в сутки к 16 октября будет в Харьковской области. Среднее значение там составит 707 человек, на втором месте Киев – 480, на третьем – Донецкая область – 477.

Отмечено, что доля несовершеннолетних, которые заболели COVID-19 упала ниже 5 процентов, обновив минимум за все время наблюдений с начала апреля.

В тоже время больных в возрасте от 60 до 70 лет стало больше.

Количество людей, которые выздоравливают, продолжает расти и составляет около 2000 новых человек в день. Хотя темпы выздоровления все еще сильно отстают от темпов увеличения количества новых инфекций.

В среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявление болезни, за неделю существенно снизилась.

В среднем на одно новое выявление болезни приходится 5,6 тестов, что соответствует показателю в 17,8 процентов.

Этот показатель очень отличается в разных регионах Украины.

Хуже всего дела обстоят в Житомирской, Сумской и Харьковской областях - около 3-х тестов на одно выявление. При этом в общее количество тестов входят как повторные тестирования, так и тестирования при выздоровлении.

Такие показатели свидетельствуют, что тестирование используется как инструмент не сдерживания распространения инфекции, а только диагностики количества заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине официально подтверждены 250 538 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5804 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 4779 человек (+89 за сутки), а 110 650 пациентов (+2417) полностью побороли болезнь.