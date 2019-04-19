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"Прогнать голую по Красной площади": Соколова нашла Скабеевой место в "Игре престолов"

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Украинская журналистка Янина Сколова ярко высмеяла скандальную пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву и сравнила ее с отрицательным персонажем сериала "Игра престолов" — королевой Серсеей Ланистер.

Забавную пародию она показала в новом выпуске своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все могут представить себе сцену, как его воробейшество патриарх Кирилл прогнал голую Серсею Скабееву по Красной площади. Но она не упала духом и поехала в Страсбург, где ее разорвало между одной березой", — с сарказмом сказала журналистка, намекая на очередной конфликт между пропагандисткой и украинским нардепом Бориславом Березой в ПАСЕ.

Янина Соколова

Янина Соколова

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Также Соколова высмеяла лживое заявление Скабеевой в кулуарах организации, которым она обвинила кандидатов в президенты Украины в алкоголизме и наркомании.

"Вообще-то, Олечка, анализы ничего такого не показали. Да и все анализы не сдали. Получается, выводы о наркомане-алкоголике ты сделала на глаз? Есть два варианта — либо ты трехглазый ворон, либо тупая курица", — затроллила украинка одиозную пособницу путинского режима.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваОльга СкабееваБорислав Береза
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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