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''Профессор коптильно-кадильных наук'': сеть подняла на смех ученую степень патриарха Кирилла

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Патриарх Русской православной церкви Кирилл получил звание почетного профессора Российской академии наук.

Пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова в комментарии "Интерфаксу" объяснила, что главный духовный ставленник президента РФ Владимира Путина в церкви, как оказалось, "большой популяризатор науки".

"Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президент РАН в 1991-2013). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", – сказала Попова.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Информатор

Она добавила, что глава РПЦ неоднократно участвовал в съемках популярной телепередачи о науке "Очевидное – невероятное" с ведущим Сергеем Капицей. Патриарх также был знаком с его отцом – советским физиком Петром Капицей, который был лауреатом Нобелевской премии 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия.

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Кроме главы РПЦ звание почетного профессора РАН пообещали присвоить председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Уточняется, что Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.

В сети сразу появились шутки по поводу почетного звания патриарха Кирилла.

"Кирилл не единожды участвовал в съемках популярной телепередачи о науке "Очевидное - невероятное". Он большой популяризатор науки". Так прямо и сказали. А что, так можно было?", "Патриарх Кирилл сказал: "И все-таки она вертится!" И стал почетным профессором РАН", "Скоро на телеэкранах: Патриарх Кирилл открывает заседание Президиума российской академии наук (РАН). Ждемс", – написали пользователи.

"Профессор коптильно-кадильных наук", – написал журналист Саша Сотник в Twitter.

''Профессор коптильно-кадильных наук'': сеть подняла на смех ученую степень патриарха Кирилла
''Профессор коптильно-кадильных наук'': сеть подняла на смех ученую степень патриарха Кирилла
''Профессор коптильно-кадильных наук'': сеть подняла на смех ученую степень патриарха Кирилла
''Профессор коптильно-кадильных наук'': сеть подняла на смех ученую степень патриарха Кирилла

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Кирилл заявил, что современные технологии могут стать толчком для "пришествия Антихриста" и приблизить апокалипсис.

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Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
РПЦIT-технологииНовости России
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Почему же, Филарет может быть почетным патриархом, когда в Украине такой должности никогда не было, а П. Кирилл не может быть почетным профессором, когда в РФ их миллионы? Сколько их в Украине лучше сообщите, и кто такой Филарет, Епифаний и другие попы ПЦУ КП, так же Порошенко? Народ требует знать их степень интеллекта.
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Васильев Александр
Васильев Александр
Дальше – только Нобелевка. Скажем, в области физики, химии или астрономии. Кроме всего прочего, кстати, ЭТИ еще и матвиенку постригли в профессора РАН. Видать, за борьбу с сосулями™ с помошью когерентного излучения.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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