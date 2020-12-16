Проект Метинвеста стал лауреатом конкурса ООН

Проект Группы Метинвест Master of Public Administration занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие".

Как пишет "24 канал", проект создан для обучения представителей органов местного самоуправления. Его участники убеждены: то, что Master of Public Administration отметили международной программе, является крайне важным для Украины.

По их убеждению, он будет помогать местным властям готовить новое поколение управленцев для более эффективного формирования бюджетов, управления коммунальным имуществом, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни людей.

"Проект МРА – новационный, он предоставляет понимание тех процессов, которые не преподаются в университете и о которых не прочитаешь в книгах. Проект разработан для местных управленцев и он позволит таким людям принимать взвешенные и правильные решения, направленные на улучшение жизни людей", – отметил начальник юридического управления Запорожского облсовета Егор Мороз.

Отметим, программа МРА стартовала в сентябре 2019 года. Набор студентов проводится ежегодно, а сегодня обучение проходят 58 руководителей органов местного самоуправления из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровская и Мелитополя.

"Мы изучаем лучшие мировые практики, чтобы применять их в наших городах и в государстве. Каждый из нас специалист только в узкой области. А благодаря этой программе мы понимаем и видим, как должно развиваться государство и все вокруг должно крутиться вокруг людей, чтобы им было комфортно", – пояснил директор КП" Зеленстрой "Мариуполя Петр Чекер.

Реализация МРА свидетельствует о корпоративной социальной ответственности Группы Метинвест. В компании отмечают, что современное обучение и перспективы карьерного роста позволят сократить отток квалифицированных специалистов.

"Ключевая цель проекта – дать новые подходы в области управления, дать возможность по-другому воспринимать развитие городов. У нас есть очень интересные модули как, например," урбанистика ". Там рассказывается о том, как вводить новые подходы для планирования городов. Также в рамках проекта запланированы стажировку как в стране, так и за рубежом, чтобы перенять лучшие муниципальные практики", – рассказала директор департамента регионального развития Группы Метинвест Лилия Ткаченко.

В этом году на участие в конкурсе поступило более сотни заявок. За победу боролись белорусы, македонцы, поляки и турки. Программы участников оценивало международное жюри, поэтому победа в конкурсе означает, что руководство и сотрудники компании Метинвест способствуют изменениям к лучшему уже сегодня.