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Продырявило машины и дома: Буковину засыпало огромным градом. Фото и видео стихии

1.4т Читать материал на украинском

В Черновицкой области во вторник, 13 августа, выпал град размером с куриное яйцо. Из-за стихии некоторые населенные пункты остались без связи и электроэнергии.

Без коммуникаций, в частности, – жители Сторожинца, пишет местное издание "Молодий буковинець" (чтобы посмотреть видео непогоды, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что ливень с градом и сильным ветром обрушился на регион вечером. В результате повреждены фасады домов, машины, а также светофоры.

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Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Молодий буковинець

У одного из жителей райцентра град разбил лобовое стекло микроавтобуса. В других жителей Сторожинца пострадал урожай овощей.

Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Соцсети

Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Соцсети

Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Соцсети

Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Соцсети

Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Соцсети

Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Соцсети

Град в Черновицкой области

Град в Черновицкой области

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощной бури, накрывшей регион.

В селе Молога Белгород-Днестровского района из-за непогоды сошел селевой поток, который убил одного человека. Он был такой силы, что смог сорвать с фундамента двухэтажный дом.

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Место
Украина Черновцы
Теги
погода ливень фотографии видео
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