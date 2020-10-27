В Украине среди молодежи набирает популярность варварское развлечение: громят квартиры и выставляют в сеть

В Украине риелторы столкнулись с новой проблемой – арендаторы громят съемные посуточно квартиры. В дело включились не только подростки, а блогеры и пранкеры. Ради хайпа они способны довести жилье до ужасного состояния. В итоге взволнованные хозяева застают полностью разрушенное помещение.

Подробнее о дикой забаве молодых людей читайте в материале OBOZREVATEL.

Устраивают дебош и хвастают в сети

Совладелица риелторской компании Елена Моисеева рассказала в соцсети, как группа подростков разгромила одну из их квартир.

"Снял у нас на сутки квартиру парень (зовут молодого человека Артем Белоусов), на вид приличный и культурный. Арендовал через Airnbnb, сервис гарантирует поддержку и компенсацию в случае повреждения жилья. Ну и сюжет банальный – тусовка, вечеринка, куча малолеток, разгром. Соседи вовремя сообщили, что беда, бегите сюда! Узнаем у коллег, оказывается они знакомы с ним и тоже разгром квартиры", – отметила она.

Компания подростков вовсе не скрывает свои тусовки. Они размещают видео в Instagram и показывают широкой публике, как пьют, курят, и не только сигареты. Попутно бьют что-то в квартире, фотографируются в ваннах, мусорят, горланят песни и т.д.

Девушки и парни также любят кататься на скейтах, тусуются на Почтовой площади в Киеве и возле памятника на площади Победы.

Дыра в холодильнике и конопля на стене

Риелтор пыталась разыскать родственников этих буйных подростков, опубликовав их фото, но, к сожалению, ей это не удалось.

"Ущерб нанесли на 61 тысячу гривен. Взяли и пробили в холодильнике дыру. Естественно, ремонту техника теперь не подлежит, его нужно менять. Полиция на вызов не приехала. Мы пытаемся бороться с Airbnb, чтобы получить компенсацию. Но после кризиса этот сервис ведется не очень хорошо. Всяческими бюрократическими путями пытается отказать нам в выплатах", – рассказал OBOZREVATEL один из владельцев этой риэлторской компании Михаил Моисеев.

По его словам, в последнее время также появились пранкеры, которые снимают посуточно квартиры и портят их, могут перекрасить стены, обои, и снять все это на видео. И ладно бы цвет стен поменять, они рисуют посреди квартиры коноплю. Естественно, придется все ремонтировать.

"Я не знаю зачем они это делают. Выкладывают все в соцсети. Им развлечение, а нам убытки", – говорит Михаил.

Риелтор Артем Борисенко тоже вспомнил историю, как один из видеоблогеров испортил квартиру. "Он там пару дней пробыл. Перекрасил все стены, нарисовал дурацкие рисунки. И смылся как ни в чем не бывало. Мы потом его нашли, требовали возмещения ущерба, естественно он ничего платить не хочет. Сейчас юристы занимаются этим, надеемся, что через суд возместим ущерб", – отмечает он.

Украли плазму и кофемашину

Во время карантина по Киеву буквально прокатилась волна подобных развлечений. Вероятно, потому что заведения были закрыты, а подросткам хотелось потусить.

Так, на Печерске в Киеве студенты сняли квартиру и украли из нее технику – плазменную панель и кофемашину. Полиция приехала на вызов. Там предполагают, что молодой человек предъявил фальшивые документы при заключении договора об аренде, жилье он снял специально для вечеринки и погрома.

Напускная интеллигентность

Риелтор Евгения научилась отличать проблемных клиентов и уже за версту чует подвох.

"Как правило, они подсылают девочку или очень приличного парня для заключения договора. Но меня не проведешь. Я начинаю расспросы, долго смотрю паспорт клиента и в конце концов отказываю", – говорит она.

Этому женщина научилась после случая, который произошел зимой. Тогда снять дачный домик за Киевом к ней пришла очень приличная девушка, сказала, что собирается отметить день рождение с коллегами по работе и даже родителями.

"Что-то меня в ней насторожило, уж слишком она хотела показаться интеллигентной и правильной. Когда я поехала забирать ключи от домика, то уже у ворот мне стало плохо, там даже окно было выбито. Внутри все перевернуто, кровать развалена, подушки порваны, в дверях дыры. Документы девушки оказались поддельными. Мы потом их видео нашли в Instagram", – рассказывает Евгения.

Как выяснилось в разговоре с другими риелторами, в последнее время подобные случаи участились.

"Это какая-то беда. Группы молодых людей снимают хорошие квартиры под вечеринки, дни рождения. Причем выбирают неплохие квартиры с ремонтом в центре Киева на выходные. Два дня тусят, потом на связь не выходят. Приезжаем, а там просто ужас. Ладно карнизы и занавески оборвали. Прожигают хорошие диваны, матрасы, мебель разбивают словно на дрова, бьют стекла. И могут прихватить с собой плазмы, микроволновки, детали от душевых. Один раз разломали унитаз. И потом попробуйте такие потери восстановить хозяевам!" – возмущается риелтор Лариса Ващенко.

Как бороться с вредителями

Юристы говорят, что единственный способ борьбы с такими арендаторами – это заключение официальных договоров на аренду, тогда у вас на руках останутся копии их документов.

"Кроме того, можете брать хороший залог, который вернете, если никто ничего не побьет в квартире. Хотя бывает такой ущерб, что ничем уже не покроешь. И все в квартире подробно снимайте на видео, прежде чем передавать в чужие руки, чтобы потом никто не говорил, что унитаз был сломан или еще что-то. Ну и нужно проверять документы клиентов, чтобы не оказалась, что они фальшивые. Можете поискать этих людей в соцсетях, чтобы понять с кем имеете дело. И подросткам лучше жилье не сдавать", – советует юрист Виктор Шевченко.