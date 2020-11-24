Сегодня вспоминали о Голодоморе. Вряд ли смогу добавить что-то новое по этой трагедии, которая затронула подавляющее большинство украинских семей. Но сейчас хочу напомнить ещё об одной странице страшного совкового прошлого - продовольственном кризисе начала 60-х.

Тогда помимо муки из продажи исчезли: гречневая, пшенная и манная крупа, яичная вермишель, белый хлеб, сливочное масло, все виды мясных полуфабрикатов, карбонад, буженина и многое другое. В считанные дни размели даже привялые плавленые сырки. Дело дошло до лапши и макарон… Чуть позже хлебозаводы прекратили плановую выпечку батонов и булок, закрылись кондитерские цехи. Белый хлеб выдавали по заверенным печатью справкам только больным и дошкольникам. В хлебных магазинах были установлены ограничения на продажу хлеба в одни руки и продавались лишь батоны сероватого хлеба, который готовили с примесью гороха.

Причины? Их много, назову одну из них. В 1959 г резко сокращаются размеры приусадебных участков. Колхозников заставляют продать свой скот колхозам, где он массово гибнет из-за отсутствия как кормов, так и кадров, обеспечивающих соответствующий уход за животными. В результате уменьшаются объемы производства мяса и особенно молока. В 1960 году начинается массовая национализация предприятий промкооперации, в том числе, в пищевой промышленности.

Вся собственность артелей, включая помещения, оборудование, товарные и денежные запасы, безвозмездно передается государству. Выбранное трудовым коллективом руководство артелей заменяется партийными назначенцами. Исчезает материальная заинтересованность в качестве продукции, и сразу вырастает процент брака. В результате резко сокращается объем производимой продукции при том же числе предприятий и количестве работников. Этсэтэра-этсэтера...

А через год Гагарин полетит в космос...