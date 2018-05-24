Продолжит убивать: появился тревожный прогноз о войне России против Украины

Даже спустя годы после завершения вооруженного конфликта на Донбассе от его последствий в виде милитаризации общества могут продолжать гибнуть украинские люди.

Примеры такого развития событий можно наблюдать уже сейчас: 22 мая в Дебальцево погиб один человек и пострадало еще двое из-за взрыва гранаты, которую подложили в рюкзак школьника, идет речь в блоге заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, опубликованном на "Обозревателе".

"Никто не гарантирует, что граната в школьном рюкзаке не взорвется за сотни километров от зоны конфликта. Потому что война живет своей жизнью. И часто — уже независимой от желания Кремля. И надо быть готовым к тому, что даже через 10 лет после свержения режима Путина и деоккупации, эта война будет продолжать убивать, потому что она живет в домашних закромах и в головах", — отметил он.

Петренко добавил, что для окончательного завершения войны вовсе не нужно сдаваться агрессору. Однако людям на мирных территориях предстоит большая работа по очищению различных схронов от боеприпасов, а собственных голов — от мыслей об оружии и насилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что надеяться на восстановление мира на Донбассе в обозримом будущем украинцам не стоит, ведь на это может понадобиться несколько десятилетий.