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Продолжит убивать: появился тревожный прогноз о войне России против Украины

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Даже спустя годы после завершения вооруженного конфликта на Донбассе от его последствий в виде милитаризации общества могут продолжать гибнуть украинские люди.

Примеры такого развития событий можно наблюдать уже сейчас: 22 мая в Дебальцево погиб один человек и пострадало еще двое из-за взрыва гранаты, которую подложили в рюкзак школьника, идет речь в блоге заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, опубликованном на "Обозревателе".

"Никто не гарантирует, что граната в школьном рюкзаке не взорвется за сотни километров от зоны конфликта. Потому что война живет своей жизнью. И часто — уже независимой от желания Кремля. И надо быть готовым к тому, что даже через 10 лет после свержения режима Путина и деоккупации, эта война будет продолжать убивать, потому что она живет в домашних закромах и в головах", — отметил он.

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Петренко добавил, что для окончательного завершения войны вовсе не нужно сдаваться агрессору. Однако людям на мирных территориях предстоит большая работа по очищению различных схронов от боеприпасов, а собственных голов — от мыслей об оружии и насилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что надеяться на восстановление мира на Донбассе в обозримом будущем украинцам не стоит, ведь на это может понадобиться несколько десятилетий.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Богдан Петренко
Место
Украина
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