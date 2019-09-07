Продолжают травить Крым: оккупанты пошли на новую подлость

Оккупационная власть Крыма намерена построить на аннексированном полуострове новое опасное химическое предприятие.

Как сообщает "Сегодня", Красноперекопский завод "Бром" хочет инвестировать средства в строительство завода по производству хлора на севере полуострова.

Оккупанты заверяют, что за счет этого якобы снизится класс опасности с первого до второго, так как большие объемы хлора не будут храниться в стационарных емкостях и цистернах.

Химический завод kafanews

Кроме того, на скандально известном заводе "Крымский титан", могут реализовать программу строительства установки для нейтрализации кислотных стоков. Это якобы должно стабилизировать экологическую ситуацию на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за накопившихся долгов "Крымский титан" могут национализировать. Такую угрозу предприятие получило от "властей".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!