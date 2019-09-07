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8 сентября • обновлено в 11:02
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Продолжают травить Крым: оккупанты пошли на новую подлость

8.8т Читать материал на украинском

Оккупационная власть Крыма намерена построить на аннексированном полуострове новое опасное химическое предприятие.

Как сообщает "Сегодня", Красноперекопский завод "Бром" хочет инвестировать средства в строительство завода по производству хлора на севере полуострова.

Оккупанты заверяют, что за счет этого якобы снизится класс опасности с первого до второго, так как большие объемы хлора не будут храниться в стационарных емкостях и цистернах.

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Химический завод

Химический завод

kafanews

Кроме того, на скандально известном заводе "Крымский титан", могут реализовать программу строительства установки для нейтрализации кислотных стоков. Это якобы должно стабилизировать экологическую ситуацию на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за накопившихся долгов "Крымский титан" могут национализировать. Такую угрозу предприятие получило от "властей".

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Теги
Крым экологическая катастрофа Крымский титан
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потапкин виктор
потапкин виктор
Да ,вот подлость так подлость,хотят снизить уровень опасности.!Да как они посмели?А еще и установку для нейтрализации кислотных стоков хотят сделать .Это они вообще варвары!За столько лет независимости эмалированные не делали а эти делают!Совсем мозгов нет.Это конечно мое мнение,нужно еще у Медовара с Роксоланой спросить,думаю они со мной будут согласны.
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Махов Макс
Махов Макс
Бо тапкин виктор, раньше никто про кислотные отстойники не говорил. А пришел к*ЦАП, проблема нарисовалась. А копыта пришитые к жопе, мешают её решить. Бгггггаааа
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Andria Viktor
Andria Viktor
Все правильно,гори сарай,гори и хата.уже хуже чем есть,не будет.
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Исаев Максим
Исаев Максим
У украины установки для нейтрализации кислотных стоков желания построить не было. Этим решили заняться подлые оккупанты. Трудно себе вообразить всю мезопакостность их решения, якобы направленную на оздоровление экологии Крыма... Да ещё и завод какой-то решили построить! Каждый свидомый громадянин знает святое правило нэзалежности: строить ничего не нужно, нужно эксплуатировать всё, что клятыми коммунистами построено... пока оно ещё не развалилось!
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Он Алекс
Он Алекс
Исаев Максим, тебе снятся кошмары??? Ну ты и тупое...
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