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''Продолжаем умирать'': в Крыму пожаловались на жизнь под Россией

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В аннексированном Крыму местные жители жалуются в соцсетях на катастрофическое состояние медицины на полуострове.

Пользователь RoksolanaToday&Крым опубликовал в Twitter скриншот с одного из симферопольских пабликов, где местный житель рассказал жуткую историю:

"Анонимно. И снова в черный список нашу скорую. Стало плохо соседу, начал задыхаться, вызвали скорую, пока скорая доехала, а ехала она почти 2 часа, соседа парализовало, и начала идти пена изо рта, поставили диагноз "инсульт". Забрали в больницу. По приезду в больницу врач сказал, что уже поздно, 90% пораженного мозга, шансов нет. Сейчас человек на искусственном дыхании, сказали, до утра не доживет".

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''Продолжаем умирать'': в Крыму пожаловались на жизнь под Россией

"Симферополь. Продолжаем умирать. Медицина мертва. Совсем. Это просто убийства и все", - пишет RoksolanaToday&Крым.

''Продолжаем умирать'': в Крыму пожаловались на жизнь под Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как оккупационные власти Крыма устроили экологическое бедствие в городе Саки.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
Тег
Новости Крыма
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ты смотри! таки приехали! а в Украине не приехали бы по сейчас, бензина нет!
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Белый господин
Белый господин
Анонимка какая-то...
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