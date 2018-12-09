''Продолжаем умирать'': в Крыму пожаловались на жизнь под Россией

В аннексированном Крыму местные жители жалуются в соцсетях на катастрофическое состояние медицины на полуострове.

Пользователь RoksolanaToday&Крым опубликовал в Twitter скриншот с одного из симферопольских пабликов, где местный житель рассказал жуткую историю:

"Анонимно. И снова в черный список нашу скорую. Стало плохо соседу, начал задыхаться, вызвали скорую, пока скорая доехала, а ехала она почти 2 часа, соседа парализовало, и начала идти пена изо рта, поставили диагноз "инсульт". Забрали в больницу. По приезду в больницу врач сказал, что уже поздно, 90% пораженного мозга, шансов нет. Сейчас человек на искусственном дыхании, сказали, до утра не доживет".

"Симферополь. Продолжаем умирать. Медицина мертва. Совсем. Это просто убийства и все", - пишет RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как оккупационные власти Крыма устроили экологическое бедствие в городе Саки.