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20 марта • обновлено в 10:41
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Продлят ли карантин в Украине: появился инсайд из Офиса президента

9.1т
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Карантин в Украине из-за кооронавируса могут продлить до 16 апреля в случае необходимости. Точно так же власть готова ввести и режим чрезвычайного положения.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал источник в Офисе президента Украины, комментируя появившуюся информацию в сети. Он подчеркнул, что пока такие решения еще не принимались.

"Мы готовы продлить (карантин. – Ред.) в случае необходимости. Это обсуждалось сразу", – сказал собеседник.

Аналогично власть готова действовать и с вопросом введения чрезвычайного положения. По словам источника, все зависит от того, как будут развиваться события.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Цензор.НЕТ"

"Пока такое не принималось. Чрезвычайное положение обсуждалось еще на первом заседании СНБО, как и возможность продления карантина. Но все эти вещи будут принимать в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Кстати, у нас еще нигде нет чрезвычайного положения, есть чрезвычайная ситуация", – отметил представитель ОП.

Также он добавил, что сейчас ведется активная работа по закупке медицинских масок и тестов для выявления коронавируса: для приобретения последних даже договариваются напрямую с китайскими поставщиками.

Отметим, что чрезвычайная ситуация подразумевает под собой режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население. Чрезвычайная ситуация может вводиться решением местной власти.

Что касается чрезвычайного положения, то его может ввести своим указом только президент, а утвердить обязана Верховная Рада. Этот режим предусматривает комендантский час, тотальную проверку документов, ограничения работы СМИ и прочее.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Офис президента
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