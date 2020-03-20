Продлят ли карантин в Украине: появился инсайд из Офиса президента

Карантин в Украине из-за кооронавируса могут продлить до 16 апреля в случае необходимости. Точно так же власть готова ввести и режим чрезвычайного положения.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал источник в Офисе президента Украины, комментируя появившуюся информацию в сети. Он подчеркнул, что пока такие решения еще не принимались.

"Мы готовы продлить (карантин. – Ред.) в случае необходимости. Это обсуждалось сразу", – сказал собеседник.

Аналогично власть готова действовать и с вопросом введения чрезвычайного положения. По словам источника, все зависит от того, как будут развиваться события.

Карантин в Украине "Цензор.НЕТ"

"Пока такое не принималось. Чрезвычайное положение обсуждалось еще на первом заседании СНБО, как и возможность продления карантина. Но все эти вещи будут принимать в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Кстати, у нас еще нигде нет чрезвычайного положения, есть чрезвычайная ситуация", – отметил представитель ОП.

Также он добавил, что сейчас ведется активная работа по закупке медицинских масок и тестов для выявления коронавируса: для приобретения последних даже договариваются напрямую с китайскими поставщиками.

Отметим, что чрезвычайная ситуация подразумевает под собой режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население. Чрезвычайная ситуация может вводиться решением местной власти.

Что касается чрезвычайного положения, то его может ввести своим указом только президент, а утвердить обязана Верховная Рада. Этот режим предусматривает комендантский час, тотальную проверку документов, ограничения работы СМИ и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина только начала вводить карантинные меры из-за коронавируса, но в дальнейшем их могут еще больше ужесточить.

Напомним, карантин в Украине ввели во всех регионах 12 марта. Тогда власти объявили, что предварительная дата его окончания – 3 апреля.

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