''Продают детей в Европу!'' Симоненко впал в маразм из-за новых правил секса в Украине

Одиозный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко возмутился вступлением в силу поправок в Уголовный кодекс относительно насилия и изнасилования, которые действуют во многих цивилизованных странах Европы. Он заявил, что это якобы усугубит "моральное разложение" украинского общества.

Маразматичными умозаключениями скандальный предатель Украины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Петр Симоненко Скриншот видео

"Мы обсуждаем закон или поправки к закону. А на каком фоне они приняты? На фоне нравственной моральной деградации общества, разложения молодежи: наркомания, проституция! Далее — а сколько у нас молодых семей в гражданском браке живут?! Какие проблемы будут возникать! Поэтому я еще раз хочу обратить внимание: принятие этого закона, казалось бы, внешне выглядит, как защита от насилия. А с другой стороны — он не решает коренные проблемы по оздоровлению общества. Это наоборот будет их углублять и усложнять. А в отношении Европы, их же тоже две. Когда в Европу привозят и украинские бизнесмены там продают детей, женщин в бордели европейские, так это же говорит о состоянии украинского общества!" — озвучил свои нетрезвые рассуждения Симоненко.

Петр Симоненко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы устроили ажиотаж в сети из-за законодательных новшеств, которые в народе назвали новыми правилами секса. Люди превратили их повод для массовых шуток, которыми они активно делятся на своих страницах.

Напомним, российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил, что новые правки в Уголовный кодекс Украины относительно сексуального насилия якобы приведут к тому, что украинский народ полностью исчезнет. Он расценил их как инструмент ухудшения демографической ситуации в Украине.

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