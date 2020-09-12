Продавщица в Кривом Роге назвала войну в Украине "гражданской" и оскорбила воинов. Видео

В Кривом Роге продавщица магазина устроила скандал с патриотом, назвав развязанную Россией войну на Донбассе "гражданской".

Кроме того, в боевых действиях она обвинила не оккупантов, а защитников Украины. Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале издания "Факты". "Кривой Рог, наши дни. Вата головного мозга", – коротко подписали ролик (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как агрессивная женщина выгоняет мужчину из магазина, крича вдогонку оскорбительные фразы об Украине и украинцах.

"Нет Украины, "русская" это земля! Воюете с вашими "бендерами", у вас "гражданская" война. Вы разбой учинили! У меня родственники живут в Мариуполе, и они это видели собственными глазами. Вы людей убиваете, обгаживаете, вы настоящие убийцы!" – возмущенно высказалась пророссийски настроенная продавщица.

Продавщица, которая назвала Украину "русской" землей. Скриншот видео

На вопрос покупателя, что в таком случае она делает в Украине, жительница Кривого Рога заявила, что родилась и живет здесь. При этом она уточнила, что родилась в СССР и мечтает о дружбе с Россией.

На это собеседник возразил скандальной сепаратистке и спросил у нее, почему в таком случае на востоке погибли 13 тысяч украинцев, включая защитников.

"За то, что они людей убивали! Не надо было на них нападать! У меня там в Донецке очень много родственников. И очень много рассказывали, как это все происходило. Вы, Украина, сами своих убиваете. Сами гадите, сами наживаетесь очень хорошо. Занимаетесь полнейшим разбоем", – продолжила кричать продавщица, утверждая, что Россия вообще ни при чем и выпихивая покупателя из магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что люди, готовые сложить голову за Украину, якобы ни к чему не стремились в жизни. Кроме того, она обозвала Героев "рагулями, которые вылезли непонятно откуда".