Председатель комитета нелегитимной Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о "Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" — необъективная и предвзятая.

"ГА ООН снова приняла украинскую резолюцию о якобы нарушениях прав человека в Крыму. В этом году за нее проголосовало на пять стран меньше, но тем не менее она была продавлена антироссийским пулом во главе с США... Вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия", — передает слова Слуцкого информационное агентство ТАСС.

Российский чиновник отрицает всяческие притеснения жителей Крыма со стороны оккупантов, и приглашает представителей ООН посетить аннексированный полуостров, чтобы самим пообщаться с крымчанами.

Леонид Слуцкий ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”. За проголосовали 65 государств-членов, против — 27, 70 делегатов воздержались.

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