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"Продавлена США": в Госдуме РФ разволновались из-за резолюции ООН по Крыму

4.2тЧитать материал на украинском

Председатель комитета нелегитимной Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция о "Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" — необъективная и предвзятая.

"ГА ООН снова приняла украинскую резолюцию о якобы нарушениях прав человека в Крыму. В этом году за нее проголосовало на пять стран меньше, но тем не менее она была продавлена антироссийским пулом во главе с США... Вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия", — передает слова Слуцкого информационное агентство ТАСС.

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Российский чиновник отрицает всяческие притеснения жителей Крыма со стороны оккупантов, и приглашает представителей ООН посетить аннексированный полуостров, чтобы самим пообщаться с крымчанами.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”. За проголосовали 65 государств-членов, против — 27, 70 делегатов воздержались.

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Новости России
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Ольгинские тролли завоняли всю страницу здесь отрабатывая свои 10-80 коп за один пост, нищеброды путинские!!!
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минин евген
минин евген
Пигин Макс, пистн, а сколько хуёв твоя мать должна отсосать за 80 копеек? а отец? отец должен больше или меньше отсосать?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Луцюк Виталий, Ага, прикинь, что твоя жена должна сделать за 80 копеек... Завидуй молча ушлёпок.
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Лютый Вадим
Лютый Вадим
Там где "русский мир" , там бесправие , тирания и полное пренебрежение правами человека - доказано всей историей Московского улуса .
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Честно???Украинцы никто в России об этом фуфле и не заморачивается))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Принимайте там что хотите Мы великая страна и мы живём так как нам надо И какали мы на вас и на европу с Америкой)))))))))))))))))))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Andreevski Andrey, Нерабы просто не могут понять, как можно класть на СШП! Они просто привыкли слепо исполнять их приказы, по другому нерабы не умеют.
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