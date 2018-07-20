Продано самолетов на $150 млрд: крупнейший авиасалон Фарнборо побил собственный рекорд

Крупнейший международный авиасалон Фарнборо в Лондоне побил собственный рекорд.

Как говорится в сюжете "Украина Сегодня", за первые 4 дня были проданы самолеты почти на 150 млрд долларов. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Украинские студенты увидели зрелищные полеты на выставке, где была представлена продукция авиакосмического комплекса гражданского и военного назначения. Основные сливки собрали два гиганта: Airbus, и Boeing. Студенты впервые побывали на борту пассажирского лайнера Airbus A380. От увиденного они остались в восторге.

"Всегда приветливое обслуживание. Но тут нам все объясняли, мы даже не спрашивали. И очень интересно", – рассказала победительница конкурса "Авиатор-2018" Анастасия Шевченко.

В свою очередь, будущий авиадиспетчер, один из 100 победителей конкурса Владислав Савчук предпочитает Boeing. Юноша мечтает побывать в кабине пилотов новой модели.

"Это святая святых. Там экипаж, там его мышцы, а я мозги самолета с земли", – пояснил он.

Выставки Фарнборо и Ле-Бурже посетили более 500 студентов. Многие нашли себе работу в ведущих авиакосмических корпорациях мира.

"Украинские студенты, которые посетят не только экспозицию Boeing, и других производителей экспозиции, действительно должны увидеть, что у них есть будущее", – рассказал представитель корпорации Boeing в Украине Андрей Фиалковский.

"Три-пять победителей самых важных, чьи проэкты одобрены, они могут получить финансирование на реализацию. И, конечно, стажировка на ведущих авиазаводах и авиакомпаниях мира тоже поможет", – рассказал президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

Как сообщал OBOZREVATEL, выставка Фарнборо проходит в пригороде Лондона с 16 по 22 июля. На 70-м авиасалоне выставлены более 1500 экспонатов из 100 стран.