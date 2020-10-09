Бывшие АТОшники торгуют правом на бесплатную землю: как работает схема и сколько берут

В Украине массово предлагают воспользоваться льготой бывших бойцов АТО/ООС и получить вместо них землю. Цена услуги – $2-2,5 тысячи. В схеме участвуют как сами владельцы статуса "участника боевых действий" (УБД), так и посредники. Говорят, таким образом в чужие руки уходят десятки гектаров земли.

Подробнее об оформлении участков и подводных камнях читайте в материале OBOZREVATEL.

Как действуют бывшие военные

В интернете стали появляться объявления "Продам право на получение земли по УБД", "Земля по УБД" и т. п. Всем желающим предлагают оформить 10 соток сельскохозяйственной земли или 10 соток под застройку по документам о статусе "участника боевых действий".

"Схема такая: вы находите нужный вам участок в любом регионе Украины. Везде, где вам понравится. Затем вы же решаете вопрос о выделении этой земли. Я вам передам все копии моих документов. Когда дойдет до оформления, могу подъехать и поставить подпись на документах", – поясняет суть сделки Сергей, который уверяет, что воевал.

"Я документ получил недавно, и пацаны рассказали мне об этой схеме. Я уже года два пытался получить землю, но бесполезно. Мне все время говорят, что вся земля уже занята. И чтобы мое право не пропало, лучше я его продам за 2,5 тысячи долларов, хоть что-то получу", – рассуждает он.

Говорит, что вовсе не против иметь поле, чтобы заниматься сельским хозяйством, готов даже в аренду взять, только никто ему не дает. "Или оно расположено где-то в другой части страны, я же не поеду туда", – уточняет мужчина.

Как работает схема

Автор другого объявления, тоже Сергей, отмечает, что у него еще есть пятеро желающих бывших военных, которые готовы продать льготу на землю.

"Я нахожу людей, которые имеют выходы на земельные департаменты, на местные власти и знают, где есть свободные участки, а главное – могут договориться о выделении земли. Они решают все вопросы с документами, оформляют землю на бывшего бойца. А в день, когда решение будет принято, УБДшник приезжает, и прямо в этот же день идем к нотариусу и оформляем участок на вас. Хотите через куплю-продажу, хотите – аренда на 50 лет", – поясняет он.

Цена вопроса – две тысячи долларов за два гектара поля.

"Ребята просто не хотят заниматься сельским хозяйством, оно им не надо. И аренда им не нужна, он в Донецкой области живет, а участок во Франковской области. Он что, туда будет ездить?" – аргументирует свою схему посредник.

Один из земельных риэлторов из Киевской области говорит, что таких участков в последнее время роздано на десятки и даже сотни гектаров.

"Раньше эти посредники работали со схемами дачных кооперативов. Помните, местные власти выделяли землю десяткам и сотням студентов, пенсионеров якобы под ведение садового хозяйства? А потом в один день вся эта земля переходила в руки одного человека. Сейчас также оформляют землю бывших военных. Была бы льгота, а утащить лакомые куски за дешево желающие всегда найдутся", – комментирует риэлтор.

Например, во Львовской области группа бывших военных со статусом УБД получила участки земли в одном из сел. И тут же продала их одному крупному бизнесмену. Свой поступок они объяснили тем, что участки заросли кустарником и малопригодны для сельского хозяйства. А деньги им нужны были срочно, чтобы кормить семьи.

Заслужили право своей кровью

Адвокат Андрей Вареник поясняет, что формально к этой схеме придраться сложно. "Ведь по документам земля переходит в руки человека со статусом УБД. Все оформляется на него, он ставит свою подпись. Все законно. Как он потом распоряжается своим имуществом – это его дело. Хочет продает, хочет сдает в аренду. Он реализовал свое право на льготу и ее получил", – говорит он.

Адвокат советует, если вы уж решили таким образом приобрести участок и опасаетесь, что вас могут обмануть, то заключите предварительный договор. "Чтобы так не получилось, что вместо одной суммы с вас потребуют другую в самый ответственный момент, заключите предварительный договор, где пропишите все нюансы", – уточняет он.

Правда, некоторые воевавшие категорически против подобных схем.

"Я впервые от вас слышу о такой схеме! Мой сын погиб на войне. Он кровью заработал такое право. И многие ребята кто воевал, кто был ранен, для них эта льгота заслужена. Как можно этим торговать? У нас в Запорожье есть организация, мы помогаем своим ребятам получать землю. Не можете сами, обращайтесь в такие организации. Но эта льгота сделана для тех, кто защищал Украину", – возмущается Николай Говоруха, глава Запорожского областного союза семей погибших в АТО.

Генерал и военный эксперт Игорь Романенко также удивлен, что такое возможно в Украине. "Очень плохо, что местные власти не дают ветеранам АТО землю. Но я советую обращаться к правоохранителям, потому что речь идет о коррупции. Нельзя вот так продавать свое право на землю", – считает Романенко.