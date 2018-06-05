"Продам место, дорого": как журналисты отреагировали на "расстрельный список"

Украинские журналисты и блогеры, которые оказались в обнародованном СМИ списке тех, кому якобы угрожает опасность, отреагировали в сети на его публикацию.

Отметим, что некоторые шутят и иронизируют, в то же время как другие осудили коллег-журналистов за его публикацию.

"Продам или сдам в долгосрочную аренду место в "списке 47". Хорошее расположение, хорошие соседи, охрана", - иронизирует Сергей Иванов.

В схожей манере отреагировал и Осман Пашаев:

"Продам место в списке. Дорого. Либо обменяю на равноценное в Стамбуле с доплатой".

Ольга Кудецкая назвала коллег-журналистов "чуткими" после публикации списка.

"Список обреченных журналистов", "расстрельный список". Коллеги, вы такие чуткие", - пишет она.

Евгений Лешан призвал своих читателей на Facebook "не вестись на фигню".

Детская писательница Лариса Ницой после вызова на допрос в СБУ устроила скандал из-за сотрудников ведомства.

Она пожаловалась президенту Петру Порошенко из-за того, что сотрудники СБУ, встретившие ее для допроса по делу покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, разговаривали на русском языке.

Лаконично отреагировал на публикацию Роман Скрыпин.

"Нас в списке 47 млн", - написал он.

Позже он добавил: "О "списках" еще такое: не размазывайте сопли так усердно, как Аннушка разливала масло на рельсы. И меньше говорите с незнакомцами".

В своем блоге на OBOZREVATEL Юрий Винничук пояснил, что речь не шла об уничтожении всего списка из 47 человек.

"Речь не идет о том, чтобы уничтожить всех 47 человек, которые есть в этом списке. Думаю, просто набрасывали имена, гибель которых вызвала бы какой-то резонанс. Очевидно, что все 47 человек уничтожать не собирались. Речь шла о нескольких людях", - отметил он.

В комментарии OBOZREVATEL журналист и блогер Алена Яхно заявила, что не опасается за свою жизнь. Она пошутила над тем, что после публикации списка все будут знать ее возраст.

На публикацию отреагировал также лидер партии "Громадянська ініціатива" Анатолий Гриценко. В списке оказалась его жена - Юлия Мостовая.

Денис Мацола с иронией отреагировал на список.

"Почти ровно три года назад стало известно что меня и Максима Осадчука внесла в список страшных майдановцев Поклонская. Теперь вот это. Ну что ж. Эй СБУшники теперь с вас охрана! Ну или ноут хотя бы верните", - написал он.

Отшутился по поводу случившегося и Айдер Муждабаев.

"На первом месте в списке мертвецов, как в классном списке". Иосиф Бродский. А что ещё тут, кроме шуток и стихов, остаётся?" - спросил он у своих читателей.

При этом Татьяна Даниленко заявила, что теперь переживает за безопасность своего ребенка.

"Лично я не брала охрану, хотя переживаю за жизнь своих близких - очень не хотелось бы, чтобы в случае чего пострадал ребенок, например", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии СБУ, угрожает смерть от рук киллеров.