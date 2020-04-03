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3 апреля • обновлено в 13:23
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Продали Украину по 1,66 доллара за метр: журналистка разгромила закон про землю

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Закон о рынке земли, проголосованный 31 марта 2020 года Верховной Радой, принят не в интересах украинцев, а в интересах олигархов. Учитывая сумму последующего транша МВФ, власть продала украинскую землю, причем, задешево. Такое мнение в блоге на "Цензоре" высказала известная журналистка из Днепра Наталья Власова.

"Всем 36.6! Не гривен за доллар, не цены за литр бензина, не процентной ставки по кредиту в "Монобанке", а температуры тела! Оно ведь нашей Родине еще пригодится, судя по битве за "пересічного громадянина", которая развернулсь на самом верху. Даже ночью, потея в масках 20 часов кряду, слуги отстаивали право крестьян на землю. Оставим сейчас в стороне крики оппозиционных политиков о сакральном смысле украинских черноземов – земля давно раздерибанена местными князьками. Не будем слушать слезливые рассказы Арахамии и Потураева об освобождении народа, закабаленного своими земельными участками. Сидели, мол на них, как привязанные, а сейчас – свобода!" - эмоционально заявила Власова.

По мнению журналистки, учитывая сумму транша от МВФ, условием для выделения которого было открытие рынка земли в Украине, народные депутаты продали украинские черноземы задешево.

"Уже посчитано. Цена вопроса от МВФ - 10 млрд долларов. Площадь Украины - 603 228 кв км. Цена за квадратный метр нашей Батькивщины - 1 доллар 66 центов. Живите теперь с этим. И вот еще немного цифр: С 2024 года можно покупать до 10 тысяч гектаров в одни руки. Площадь Днепра - 40,5 тысяч гектаров. То есть, чисто теоретически – это четыре с хвостиком землевладельца", - подчеркнула Власова.

Она констатировала, что действующая власть оказалась некомпетентной практически во всех отношениях - и последствия этой некомпетентности ощутит каждый гражданин Украины.

"Недаром в народ ушла шутка – "страна разделилась на два лагеря – одни жаждут продолжения сериала, а другие хотят балет". Но вот сидеть перед телевизорами скоро вынуждены будут и первые, и вторые. Правда, на голодный желудок удовольствие сомнительное", - отметила Власова.

Особенно возмутили журналистку действия властей во время убивающего экономику страны карантина.

"Ах, да президент распорядился создать миллион рабочих мест! Стесняюсь спросить – метлами махать отправят всех? Или ямы на дорогах замерять? Или, прости Господи, могилы копать для умерших от пандемии инфарктов? А она неизбежна, как только после самоизоляции люди взглянут на курс в обменниках и цены на продукты", - написала Власова.

"А если серьезно: заробитчан звал домой Зеленский еще год назад, в статусе кандидата в президенты, но как-то за год вакансий особо не появилось. Откуда их найдут во время карантина - загадка уровня игроков "Что? Где? Когда?", а не юмористов из "95 квартала". Но закончу позитивом. О народе таки сильно думают и пекутся. Он даже в карантин разрешили ломбардам работать. "Все для людей"! Почти по Виктор Федоровичу", - добавила журналистка.

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Темы
Реформы Зеленского Карантин в Украине земельная реформа Рынок земли в Украине
Персона
Наталья Власова
Место
Украина
Тег
карантин
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Журналистка дура!!! Украина не продает землю! МВФ даёт КРЕДИТ, который надо вернуть!!! Украина отдала землю забесплатно!!! А ещё и проценты за это заплатит...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А на происки наймитов Путена это можно как нить списать? Не?
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Не збагну, шановне панство, це зрада чи перемога?
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