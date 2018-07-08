Продал все ради мечты: невероятная история адвоката из Ужгорода впечатлила украинцев

В Ужгороде адвокат Василий Дидычин выкупил старую свалку в центре города, где обитали бомжи и крысы, и осуществил свою мечту, построив переулок "Горчичное зерно".

Его адвокатская контора находилась неподалеку от захламленной улицы, сообщает Клуб LIFE — klub.life.

Он выкупил двор и построил переулок, сделав этим "архитектурный подарок" Ужгороду, который уже стал любимым местом местных жителей и туристов. Переулок соединил две улицы в центральной части города. Он оформлен в стиле Ужгорода 1930-х годов со старинными фонарями, терасами и спокойной музыкой. В углу в центре есть полочка с книгами Нового Завета, которые каждый может взять.

На название переулка вдохновило Евангелие от Матфея: "Когда будет вера, то хоть какое зерно горчичное, не будет ничего невозможного".

Для того, чтоб превратить свалку в пассаж Василий Дидычин потратил 7 лет. Стоимость проекта составляла $2,2 млн. Он был вынужден продать все, что имел. В конце декабря 2008 года продал квартиру с новым ремонтом, затем — автомобиль и обручальные кольца. Снял все депозиты. Супруга адвоката все время поддерживала его в осуществлении мечты.

Денег после продажи все равно не хватило и он был вынужден обратиться к кредиторам, количество которых со временем возросло до 28.

"Общая сумма долга у меня доходила примерно до полмиллиона долларов", - сказал Дидычин.

"7 лет я не видел денег, а только вкладывал, чтобы увидеть первые деньги, а теперь уже 7 лет он работает... Нужно самому что-то делать. И делать это на 110%. Не обращать внимание на другие вещи, которые отвлекают... Жить так, будто ты готов умереть сегодня, а работать так, будто ты будешь жить вечно" , - отметил адвокат.

Невероятную историю воплощения мечты адвоката "лайкнули" почти 700 человек. Видео просмотрели 135 тысяч человек. Также многие оставили восторженные комментарии.

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