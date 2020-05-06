Главная Новости
6 мая • обновлено в 23:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Продал телефон за еду, ночует в метро": сеть тронула история бывшего пленника "ДНР"

25.5т
Читать материал на украинском

Известный историк и бывший пленник террористов на Донбассе Игорь Козловский, освобожденный в 2017 году, рассказал историю еще одного узника "ДНР", которому сейчас приходится ночевать в метро.

Историей он поделился на своей странице в Facebook. Историк рассказал, что с этим украинцем он одно время находился "на подвале" в Донецке. Сейчас же бывший узник не имеет работы и средств для проживания.

"Радостная и печальная встреча...Утром неожиданно встретился с бывшим пленным, с которым некоторое время был в подвале донецкого СИЗО (10 пост). Нас вместе с другими пленными освободили из того ада 27 декабря 2017. А сейчас ему негде жить и он ночует где-то в метро, ​​а также у него нет еды и работы", – написал Козловский.

"Продал телефон за еду, ночует в метро": сеть тронула история бывшего пленника "ДНР"

Facebook\Игорь Козловский

Более того, бывшему узнику "ДНР" пришлось даже продать телефон, чтобы купить еду. Козловский добавил, что подобным образом сложилась жизнь у многих переселенцев и бывших узников, вернувшихся из плена.

"Все бывшие пленные и вынужденные переселенцы потеряли все свое имущество, жилье, работу и самостоятельно пытаются как-то наладить свою жизнь. Но далеко не всем это удалось. К сожалению", – подытожил историк.

Эта история тронула украинцев – под постом Козловского они начали предлагать свою помощь. В своих записях они обращались к народным депутатам и призывали помочь бывшему пленнику "ДНР".

"Продал телефон за еду, ночует в метро": сеть тронула история бывшего пленника "ДНР"
"Продал телефон за еду, ночует в метро": сеть тронула история бывшего пленника "ДНР"
"Продал телефон за еду, ночует в метро": сеть тронула история бывшего пленника "ДНР"
"Продал телефон за еду, ночует в метро": сеть тронула история бывшего пленника "ДНР"
"Продал телефон за еду, ночует в метро": сеть тронула история бывшего пленника "ДНР"

Как писал OBOZREVATEL, украинцы, которые 16 апреля вернулись домой в рамках обмена пленными, подтвердили факты избиения и нечеловеческого обращения со стороны террористов "Л/ДНР" во время заключения на оккупированной территории Донбасса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
192
8
Смешно
3
Интересно
484
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 261 тысяча.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Ученые заявили об активных мутациях COVID-19 – их уже было 198!

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги