Продается все? Найдено решение, которое поможет превратить увлечение в заработок
У вас есть способности, которые можно "продать"? Не торопитесь сказать "нет"! Особенно, если об этом не думали раньше.
Наверняка, вы чем то гордитесь, что выделяет вас из толпы. Может только в глубине души. Как часто люди, при первом знакомстве скромные и неприметные – раскрываются в душевном разговоре.
Оказывается, что пожилая домохозяйка увлекается разведением экзотических растений, при этом полжизни занималась психологической журналистикой. А сторож на автостоянке археолог-любитель и ездит каждый год на раскопки древних поселений.
Проблема в том, что их знания и умения не востребованы. Они не могут реализовать их ни в общении, ни в заработке. А такая возможность есть. И она открыта каждому!
Раньше, чтобы получить возможность преподавать какой-то предмет, надо было пройти все круги ада. Быть дипломированным преподавателем. Согласовывать содержание своего курса с всякими не очень приятными организациями.
Сейчас, слава интернету, ничего этого не требуется!
Требуется другое – ваше решение и помощь опытных людей на первом этапе.
Многие, начиная общение в социальных сетях, в группах по интересам, со временем сами начинают менторство.
Но для того, чтобы запустить свой проект в интернете, чтобы он был успешным, нужно знать правильную стратегию.
Какой предмет, тему курса вы хотите преподавать?
Что курс даст вашим ученикам?
Кто они, ваша целевая аудитория?
Выбрать формат и "упаковку"
Техника, платформа и другое.
Сложно? Да. Как и все новое.
Наша команда хочет помочь вам – мы провели серьезное исследование, поняли, как все работает!
Результаты этого исследования – это пошаговая инструкция = как начать свой проект в интернете. Это наш подарок вам!
Для того, чтобы получить его, вам только нужно – НАЖАТЬ ЗДЕСЬ!