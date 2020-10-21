Продается все? Найдено решение, которое поможет превратить увлечение в заработок

У вас есть способности, которые можно "продать"? Не торопитесь сказать "нет"! Особенно, если об этом не думали раньше.

Наверняка, вы чем то гордитесь, что выделяет вас из толпы. Может только в глубине души. Как часто люди, при первом знакомстве скромные и неприметные – раскрываются в душевном разговоре.

Оказывается, что пожилая домохозяйка увлекается разведением экзотических растений, при этом полжизни занималась психологической журналистикой. А сторож на автостоянке археолог-любитель и ездит каждый год на раскопки древних поселений.

Проблема в том, что их знания и умения не востребованы. Они не могут реализовать их ни в общении, ни в заработке. А такая возможность есть. И она открыта каждому!

Раньше, чтобы получить возможность преподавать какой-то предмет, надо было пройти все круги ада. Быть дипломированным преподавателем. Согласовывать содержание своего курса с всякими не очень приятными организациями.

Сейчас, слава интернету, ничего этого не требуется!

Требуется другое – ваше решение и помощь опытных людей на первом этапе.

Многие, начиная общение в социальных сетях, в группах по интересам, со временем сами начинают менторство.

Но для того, чтобы запустить свой проект в интернете, чтобы он был успешным, нужно знать правильную стратегию.

Какой предмет, тему курса вы хотите преподавать?

Что курс даст вашим ученикам?

Кто они, ваша целевая аудитория?

Выбрать формат и "упаковку"

Техника, платформа и другое.

Сложно? Да. Как и все новое.

Наша команда хочет помочь вам – мы провели серьезное исследование, поняли, как все работает!

Результаты этого исследования – это пошаговая инструкция = как начать свой проект в интернете. Это наш подарок вам!

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