"Прочь от Москвы!" Порошенко поставил на место Россию из-за Томоса для Украины

Россия с помощью вопросов религии пытается навязать свою политику Украине.

Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко в колонке для The Economist, которую опубликовал журнал "Новое время". По словам украинского лидера, Москва пытается влиять на Киев с помощью своей церковной сети.

"Россия мертвой хваткой вцепилась в свою церковную сеть в Украине, рассматривая ее в качестве разветвленного канала влияния. Российская православная церковь — часть политической системы РФ. Сам Путин сравнил РПЦ с ядерным оружием. Было бы преступлением смотреть на все это сквозь пальцы", - заявил президент Украины.

Порошенко и Филарет president.gov.ua

Он подчеркнул, что переговоры о Томосе для украинской церкви вышли на финишнюю прямую и этот факт свидетельствует о том, что Вселенский патриарх Варфоломей и Синод отбросили все претензии Москвы на Украину как каноническую территорию Российской православной церкви.

"Томос об автокефалии — словно еще один Акт провозглашения независимости. Его стоит рассматривать как самую весомую часть государственной стратегии. Ее суть точнее всего передает соединение двух крылатых фраз Миколы Хвылевого: “Прочь от Москвы! Даешь Европу”, - написал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.