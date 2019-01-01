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"Прочь от Москвы!" Порошенко поставил на место Россию из-за Томоса для Украины

4.2тЧитать материал на украинском

Россия с помощью вопросов религии пытается навязать свою политику Украине.

Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко в колонке для The Economist, которую опубликовал журнал "Новое время". По словам украинского лидера, Москва пытается влиять на Киев с помощью своей церковной сети.

"Россия мертвой хваткой вцепилась в свою церковную сеть в Украине, рассматривая ее в качестве разветвленного канала влияния. Российская православная церковь — часть политической системы РФ. Сам Путин сравнил РПЦ с ядерным оружием. Было бы преступлением смотреть на все это сквозь пальцы", - заявил президент Украины.

Порошенко и Филарет

Порошенко и Филарет

president.gov.ua

Он подчеркнул, что переговоры о Томосе для украинской церкви вышли на финишнюю прямую и этот факт свидетельствует о том, что Вселенский патриарх Варфоломей и Синод отбросили все претензии Москвы на Украину как каноническую территорию Российской православной церкви.

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"Томос об автокефалии — словно еще один Акт провозглашения независимости. Его стоит рассматривать как самую весомую часть государственной стратегии. Ее суть точнее всего передает соединение двух крылатых фраз Миколы Хвылевого: “Прочь от Москвы! Даешь Европу”, - написал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Теги
УкраинаУПЦ КПТомос
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Гнати з України цього червоного дідька масковського патріархату до самої московії... Ватоголовіє і победобесіє на Підороссії не виліковне і дуже заразне...
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапожопое стадо скотов в поповских рясах выдавливается из Украины на свою историческую родину - в Педерашку.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандерам ничто не мешает рассматривать свою секту как что угодно, только для для церкви она сектой останется.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Михайлов Александр, гундяя на кол.
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