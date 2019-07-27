"Прочь, отчаяние!" Ярош растрогал украинцев и обратился к Зеленскому

Внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош растрогал пользователей сети постом, в котором рассказал о своем сне.

В Facebook он написал, как ему снились бои на передовой без тяжелых потерь, работа в Крыму с морпехами, где Украина всегда побеждала. Однако Ярош с сожалением подчеркнул, что это был всего лишь сон.

"В одну реку войти дважды нельзя", но опять побеждать и освобождать украинскую землю — мы можем и обязаны. Хотя подавляющее большинство нашего общества этого совсем не хочет. Потому считают, что устали", — отметил депутат.

Дмитрий Ярош Людмила Логвинова

"Но мы, воины, никогда не шли с массой, мы всегда шли своим путем. Поэтому, прочь отчаяние и безнадежность! Никакие враги, манкурты и свинопасы не остановят наш, украинский, победный путь. Потому что, с нами Бог! Тогда кто же против нас?! Победа будет за нами! Вы же "за", господин Владимир Зеленский?" — обратился к президенту Украины Дмитрий Ярош и разместил чувственное видео о войне.

Пользователи сети были растроганы данным постом.

Скриншот facebook.com/dyastrub

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярош жестко обратился к Зеленскому. Он выразил свое недовольство началом его каденции, а также людьми, которые окружают главу государства.

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