Пробное ВНО в Украине: что надо знать абитуриентам

В Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое даст возможность абитуриентам опробовать свои силы перед итоговым тестированием.

Какие преимущества дает выпускникам школ пробное ВНО, рассказал в эфире ObozTV генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

"Это возможность получить определенную психологическую гарантию того, что удастся на реальном ВНО действительно показать надлежащий достойный результат", – объяснил чиновник Минобразования.

По его словам, оценивания и выставления баллов по результатам пробного ВНО не предусмотрено, но каждый сам сможет посмотреть свой результат.

"Пробное ВНО – добровольное, кто не хочет, тот его не проходит. Значительная часть выпускников заведений общего среднего образования не принимает участия в пробном тестировании – ничего страшного. Это проверка себя, психологической стойкости и готовности к тому, чтобы пройти без лишних нервов ВНО", – добавил Шаров.

На вопрос, сколько будет стоить участие в пробном ВНО, Шаров ответил:

"Эта стоимость никогда не бывает большой. Может, будет 150 грн или 200 грн "с хвостиком" – порядок цифр будет таким. Финансирование пробного тестирования не предусмотрено государственным бюджетом Украины".

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Отметим, что регистрация на пробное внешнее независимое оценивание в Украине началась 8 января и продлится до 31 января. Регистрация проводится на сайтах регионального центра оценивания качества образования.

В день проведения пробного тестирования каждый участник может сдать тест по одному предмету: 16 марта – по украинскому языку и литературе, а 23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

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