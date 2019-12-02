"Боятся даже врачи!" Правозащитник рассказал о проблемах людей с ВИЧ в Украине

В Украине до сих пор распространены предубеждения против ВИЧ-инфицированных и людей, больных СПИДом.

Зачастую их боятся даже врачи. Однако уровень толерантности постепенно растет, рассказал по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко в эфире ObozTV.

Павличенко отметил, что УХСПЧ и ряд других организаций работают над искоренением предрассудков о ВИЧ, а также помогают людям с этим статусом отстаивать свои права.

В частности, по его словам, среди правовых ограничений на сегодняшний день – запрет ВИЧ-инфицированным лицам усыновлять детей в обычном порядке.

"Лица с ВИЧ-статусом, которые получают надлежащую программную поддержку – например, антиретровирусную терапию – могут вести практически полноценную жизнь, не представляя риска для окружающих. Даже когда речь идет о физическом контакте, о вероятности передачи инфекции через кровь или другими путями, этот риск сведен к минимуму", – подчеркнул он.

Кроме того, Павличенко назвал проблемой тот факт, что беременные женщины с ВИЧ-статусом не могут родить ребенка в любом роддоме. В Киеве, к примеру, их направляют в специальное учреждение.

"Эти вопросы вызывают опасения и страхи у медицинских сотрудников, которые очень боятся ВИЧ-инфицированных людей и всегда перестраховываются в общении с ними", – уточнил правозащитник.

Впрочем, по его мнению, на преодоление предубеждений против ВИЧ/СПИДа в Украине понадобится не более 10 лет.

"Мы преодолеваем все эти стигматические компоненты. Тенденция – хорошая. Это может быть решено в пределах одной 10-летней программы", – заверил представитель УХСПЧ.

Темпы распространения ВИЧ в Украине

Как писал OBOZREVATEL, Украина занимает второе место по распространению ВИЧ в Европе. По оценкам международных экспертов, более 40% инфицированных украинцев даже не знают о своем ВИЧ-статусе. Причем около двух третей заражаются в результате половых контактов, и только треть – из-за наркотических инъекций.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!