Подростковый возраст – это тот небольшой кусочек жизни человека, который прячется где-то между детством и взрослой жизнью. Это время перемен, время физических и психологических изменений. Сегодня порог вхождения ребенка в подростковый возраст опустился до одиннадцати лет, но все же каждый ребенок уникален и кто-то может войти в этот возраст позже, а кто-то раньше.

Почему мы так часто слышим словосочетания "сложный подросток" и "подростковый кризис"? Ответ простой – все изменения, которые проходят в организме ребенка, не могут не сказываться на его восприятии себя, восприятии окружающего мира, формировании его собственного "Я" и т.д.

Давайте сформируем список основных запросов родителей подростков, с которыми сталкиваются психологи:

Протестует против всего, активно проявляет негативизм;

Ничего не хочет, нет увлечений;

Появилась агрессия;

Не выпускает из рук телефон или готов целыми днями сидеть за компьютером;

Избегает общения с родителями, стал скрытным, замкнутым, не хочет разговаривать;

Зациклен на общении с друзьями;

Не хочет учиться, нет мотивации, нет целей.

А теперь давайте попробуем разобраться во всем.

Начнем с того, что является нормой для поведения подростка, но часто воспринимается как проблемное поведение. Важно понимать, что в это время ребенок учится отстаивать свое мнение и свои границы. Так как потребность эта появилась для него скорее внезапно, а "здоровый" навык еще не сформирован, то может происходить перегибание, проявляющееся в агрессивном поведении, скрытности и отстраненности подростка, когда ему кажется, что на его границы притесняют. Это ничто иное, как борьба за свою личность. Родители такое поведение ребенка могут воспринимать болезненно, переживая, что отношения в дальнейшем не улучшатся, могут злиться или даже пытаться отмотать время назад, убеждая ребенка в неправильности его действий. Этот этап очень важен для дальнейшего развития ребенка, поэтому отматывать время назад точно не лучший вариант. Вы должны четко осознавать, что ребенок не пытается умышленно причинить вам боль или сделать плохо . Сейчас он сам находится в состоянии поиска, понимания и принятия себя, поэтому именно родители должны подставить свое плечо. Но родительское плечо не должно посягать на его свободу.

Как поступать родителям?

Конечно, хорошо, когда уже заложен прочный фундамент доверительных отношений между ребенком и родителями. В таком случае, ребенок всегда знает, что может довериться и получить поддержку. Построение такого фундамента начинает строиться с первых лет ребенка.

Если вы чувствуете, что ребенок стал отдаляться от вас, видите четкое отстаивание границ и негативизм, то:

Предоставьте свободу выбора! У ребенка должно быть право выбора, это может касаться домашних обязанностей, времяпровождения, кружков и секций, увлечений и, конечно, все что касается его внешнего вида. Предлагайте компромиссы. И в целом, прислушивайтесь к пожеланиям ребенка и попытайтесь его понять.

Не стоит насильно пытаться вовлекать ребенка в разговоры "по душам". Вам нужно только лишь сказать, что вы готовы в любой момент поговорить, когда ваш подросток сам почувствует в этом потребность. На чрезмерно активные попытки "поговорить" ребенок может закрываться еще больше. Это тоже его право выбора!

Говорите о ваших чувствах! Если поведение ребенка вас задевает, то скажите ему об этом! Не обижайтесь и не отворачивайтесь (дети же всегда копируют взрослых). Скажите, что именно вас обидело и почему. И наоборот, если ваш ребенок явно огорчен вашими словами или поступком, попросите объяснить вам его чувства и мысли по этому поводу. Правильно реагируйте на откровения ребенка: дослушайте до конца не перебивая; поблагодарите за откровенность; поделитесь своим мнением; найдите общее решение.

Родители должны быть заодно! Мама и папа должны придерживаться одинаковой тактики, поэтому родителям очень важно уделять время подобным разговорам друг с другом, чтобы прийти к общему знаменателю.

Почему подросток так зациклен на своих друзьях?

В этом возрасте, социальная жизнь ребенка становится на первое место, и это не всегда зависит от отношений с родителями, которые порой уходят на второй план. Именно в группе сверстников, подросток начинает чувствовать себя взрослым, зарабатывает себе статус, уважение, учится играть разные социальные роли. И это для него невероятно интересно! Здесь нам нужно понять, что дом для подростка – это нечто однообразное, не меняющееся из года в год. И родители – те люди, которых он знает с первого дня своей жизни. Поэтому ребенок ищет разнообразия в других детях. Таким образом, он познает мир. Но важно понимать, что чем лучше и теплее отношения с родителями, тем меньше ребенок может поддаваться влиянию сверстников.

Если вы видите, что активная социальная жизнь подростка склоняет его не в правильную сторону, если присутствуют любые проявления девиантного поведения (употребление алкоголя, табака, воровство, агрессия и т.д.), с которым у вас не получилось справиться самостоятельно, следует обратиться к психологу.

Почему же наш подросток не хочет учиться?

Здесь может таиться много причин:

Подражание его социальной группе;

Неумение принятия на себя ответственности впоследствии гиперопеки родителей;

Чрезмерная загруженность ребенка;

Чужой путь (вопрос профориентации);

Конфликты со сверстниками или проблемные отношения с учителями;

Отсутствие мотивации, ребенок не понимает, зачем конкретно ему нужно учиться;

Проблемы в отношениях с родителями.

А теперь подробнее.

Подражание социальной группе. Как мы уже говорили немного выше, в этом возрасте ребенок очень зависим от своей социальной группы. В случае с учебой ребенок часто может подражать лидерам этой группы, например, если дети в его окружении мотивированны на успешную сдачу экзаменов и т.д., то, скорее всего, и ваш ребенок будет стремиться к этому, а если группа больше заинтересована в употреблении алкоголя, прогулах школы и т.д., соответственно ребенку так же будет интереснее заниматься подобным, не выбиваясь из группы.

Что делать? Конечно, из "плохой" компании ребенка вытянуть сложно, поэтому желательно, чтобы он в нее и не попадал. Чаще всего, попадают в "плохие" компании дети, с трудностями во взаимоотношениях с родителями, как протестное поведение или поиск поддержки и одобрения, которые он не может получить дома. Поэтому стройте ваши правильные и доверительные взаимоотношения с ребенком задолго до его подросткового возраста.

Неумение принятия ответственности. Очень часто родители пытаются чрезмерно опекать и оберегать ребенка от всего и всех. Если в младших классах, вы активно делали домашнее задание за своего ребенка, договаривались с учителями и т.д., то и в старших классах вам так же придется это делать. Учите ребенка принимать ответственность с самого раннего возраста и давайте ему совершать ошибки!

Чрезмерная загруженность ребенка. Огромное количество кружков, репетиторов, спортивных секций – это всегда плохо, если только ребенок сам этого не хочет. Чтобы хорошо учиться нужны силы и энергия. У ребенка должно быть свободное время каждый день и достаточно времени на здоровый сон. Прислушивайтесь к ребенку и задавайте вопросы. Оставьте те кружки и секции, которые нравится вашему ребенку.

Чужой путь. Очень часто здесь кроется чрезмерный контроль жизни подростка со стороны родителей. Желая счастливого будущего своему чаду, родители могут забывать о том, какое же будущее он сам себе хочет. Какой бы высокооплачиваемой и престижной не была профессия юриста или переводчика, она не всегда сможет сделать вашего ребенка счастливым. Всегда полезно обратиться к психологу с вопросом профориентации, чтобы и родители, и ребенок увидели, в каком направлении нужно двигаться и на какие предметы сделать упор, а какие поставить на второй план.

Конфликты со сверстниками или проблемные отношения с учителями. Подобные ситуации могут существенно снизить успеваемость ребенка и в целом его мотивацию к обучению. Помогите ребенку решить эти проблемы, докажите ему, что вы его опора и в любой ситуации вы будете на его стороне. Но! Никогда не пытайтесь решить эти проблемы за спиной ребенка, отправляясь проводить беседы с одноклассниками и учителями.

Отсутствие мотивации, ребенок не понимает, зачем конкретно ему нужно учиться. Работа над внутренней мотивацией – это длительный, но важный путь. Начинать нужно всегда с раннего возраста ребенка. Подавайте пример, объясняйте и разговаривайте о будущем, без манипуляций, сравнений и запугивания в стиле "Будешь дворником и т.д.". Любые манипуляции в подростковом возрасте, как например, забрать телефон или компьютер, не пустить гулять и т.д., не работают, а только ухудшают ситуацию с доверием в семье.

Проблемы в отношениях с родителями. Этот аспект может создавать проблемы в любом направлении развития подростка. Доверительные отношения с родителями – лучший помощник во всех проблемам подросткового возраста. Не забывайте, что быть родителем подростка не всегда просто, но еще сложнее – быть подростом.

P.S. Если же ваш ребенок не читает книги и школьные учебники, не проводит вечера за выполнением домашней работы, одни предметы ставит в приоритет, а другие не считает нужными, но при этом достает всю нужную информацию из просторов Интернет, учится в целом нормально, имеет увлечения и планы на будущее, то у вас совсем нет причин тревожиться. Ваш ребенок выбрал себе путь и уверенно двигается в этом направлении. Оценки – это совсем не главное, главное - мотивация! Если ваш ребенок счастливый хорошист, но вам хотелось бы, чтобы он был отличником, то вам следует разобраться в себе и своей внутренней потребности в этом.